Britische Konservative

Das teilte ein Fraktionssprecher in London mit. Anderson habe sich nicht entschuldigen wollen und sei daher suspendiert worden. Der Parlamentarier hatte in einem Interview behauptet, der Bürgermeister von London, Khan, habe die Kontrolle in der britischen Hauptstadt an Islamisten übergeben. Anderson bezog sich dabei auf Vorwürfe, die Londoner Polizei gehe nicht entschieden genug gegen Extremisten bei propalästinensischen Demonstrationen vor.

Andersons Worte hatten einen Sturm der Entrüstung ausgelöst. Der Labour-Politiker Khan nannte sie "islamfeindlich, antimuslimisch und rassistisch". Auch konservative Regierungsmitglieder äußerten Kritik.

