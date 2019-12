Der Saisonauftakt an der Mailänder Scala war eine Starparade - mit dabei: Anna Netrebko als "Tosca". Kirsten Liese hat die Oper an der Mailänder Scala verfolgt. Gesungen habe Anna Netrebko "phänomenal". Sie habe immer noch eine der schönsten Stimmen der heutigen Zeit.

Gefehlt hätten an der Darstellung und an ihrem Rollenportrait allerdings einige Facetten im Ausdrucksspektrum. Die neurotische Eifersucht, die Wut oder die tiefe Verachtung für Scarpia. "Da kam ein bisschen wenig, findet Liese. Aber auch Francesco Meli als "Cavaradossi" und Lucas Salsi als "Scarpia" hätten das sängerische Niveau gehalten. Gleichwohl seien sie in ihrer Emotionalität "sehr blass". Das müsse man auch dem Regisseur Davide Livermore anlasten, der die Personenregie vernachlässigt habe. Trotzdem sei an der Art, wie die Geschichte erzählt werde, "viel Gutes dran", meint Liese.