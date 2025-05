Bei der Verteilung von Hilfsgütern im Gazastreifen gab es zuletzt Zwischenfälle (Archibild). (Rizek Abdeljawad / XinHua / dpa / Rizek Abdeljawad)

Dabei seien vier Menschen getötet worden, teilte ein Krankenhaus mit. Augenzeugen berichteten von einem großen Gedränge am Haupttor des Lagerhauses. Dem Roten Kreuz zufolge erlitten mehrere Frauen und Kinder Schussverletzungen. Das WFP bestätigte den Vorfall. Die Organisation betonte, sie habe mehrfach auf die schwierige humanitäre Lage vor Ort hingewiesen.

Zuvor hatte die von Israel unterstützte Gaza Humanitarian Foundation nach eigenen Angaben ein weiteres Verteilzentrum für humanitäre Hilfsgüter im Gazastreifen eröffnet. Dort seien bisher ohne Zwischenfälle Lebensmittel verteilt worden. Am Dienstag hatte es Tumulte an dem Verteilungzentrum in Rafah gegeben. Laut UNO wurden durch Schüsse ein Mensch getötet und 48 weitere verletzt. Die Stiftung dementierte diese Angaben.

