Das meldet die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf Mediziner und Augenzeugen. Demnach wurde bei dem Angriff auch ein Haus im Zentrum der von den Regierungstruppen kontrollierten Hauptstadt der Region Nord-Kordofan getroffen. Im Sudan kämpfen seit fast drei Jahren die Armee von Militärherrscher Burhan und die RSF-Miliz seines früheren Stellvertreters Daglo gegeneinander. Die RSF-Miliz versucht bereits seit Monaten, die Stadt zu umzingeln. Die strategisch wichtige Region ist reich an Ressourcen.
