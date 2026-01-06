Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)

Das meldet die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf Mediziner und Augenzeugen. Demnach wurde bei dem Angriff auch ein Haus im Zentrum der von den Regierungstruppen kontrollierten Hauptstadt der Region Nord-Kordofan getroffen. Im Sudan kämpfen seit fast drei Jahren die Armee von Militärherrscher Burhan und die RSF-Miliz seines früheren Stellvertreters Daglo gegeneinander. Die RSF-Miliz versucht bereits seit Monaten, die Stadt zu umzingeln. Die strategisch wichtige Region ist reich an Ressourcen.

Diese Nachricht wurde am 06.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.