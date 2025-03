Weitere Angriffe auf Kiew (Efrem Lukatsky/AP/dpa)

Rettungskräften zufolge wurden zwei Menschen getötet. Bürgermeister Klitschko berichtete auf Telegram von zahlreichen Explosionen. Unter anderem seien mehrere Hochhäuser getroffen worden, in den oberen Stockwerken seien Brände ausgebrochen. Auch aus anderen Regionen des Landes wurden Angriffe mit Drohnen und gelenkten Gleitbomben gemeldet. US-Präsident Trump hatte sich in dieser Woche in einem Telefonat mit Kreml-Chef Putin um ein Ende der Kämpfe bemüht. Morgen wollen US-Unterhändler in Saudi-Arabien getrennte Gespräche mit Delegationen aus Kiew und Moskau über eine Waffenruhe in der Ukraine führen.

Diese Nachricht wurde am 23.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.