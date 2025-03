Weitere Angriffe auf Kiew (Efrem Lukatsky/AP/dpa)

Nach Behördenangaben wurde die ukrainische Hauptstadt Kiew von Russland erneut mit Kampfdrohnen angegriffen. Auch in anderen Landesteilen gab es demnach Luftangriffe. Mehrere Menschen kamen dabei ums Leben.

Das russische Verteidigungsministerium meldete ukrainische Drohnenangriffe in verschiedenen Regionen mit mehreren Toten.

US-Präsident Trump hatte in dieser Woche in einem Telefonat mit Kreml-Chef Putin ein mögliches Ende der Kämpfe erörtert. Morgen wollen US-Unterhändler in Saudi-Arabien getrennte Gespräche mit Delegationen aus Kiew und Moskau führen.

