Naturkatastrophe

Tote bei Erdbeben auf Philippinen - Tsunami-Warnungen wieder aufgehoben

Der Süden der Philippinen ist von einem schweren Erdbeben erschüttert worden. Das Beben der Stärke 7,8 ereignete sich vor der Küste der Insel Mindanao. Die Behörden auf den Philippinen sowie unter anderem auch im benachbarten Indonesien gaben zunächst Tsunami-Warnungen heraus. Mindestens acht Menschen kamen demnach ums Leben.