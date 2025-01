Russischer Angriffskrieg

Die ukrainische Luftwaffe schießt erneut zahlreiche russische Drohnen ab. (dpa )

Die ukrainischen Behörden meldeten Attacken in mehreren Regionen mit insgesamt 93 Drohnen. In der Hauptstadt Kiew wurde ein Mann durch Trümmer einer abgeschossenen Drohne getötet. Vier weitere Personen wurden verletzt. In der südukrainischen Stadt Saporischschja gab es zudem einen Toten und eine Verletzte beim Einschlag einer russischen Rakete. Der russische Agressor hat seit Beginn des Winters seine Luftangriffe auf die Ukraine verstärkt.

In der russischen Grenzregion Brjansk meldeten die Behörden einen Toten durch ukrainischen Mörserbeschuss.

