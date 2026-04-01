Wie das Gesundheitsministerium mitteilte, starben bei einem Angriff auf das Beiruter Stadtviertel Dschnah fünf Menschen, 21 weitere wurden verletzt. Bei einem weiteren israelischen Angriff auf ein Fahrzeug in Chaldeh südlich von Beirut wurden zwei Menschen getötet, drei wurden verletzt.
Die israelische Armee erklärte, sie habe einen Kommandanten sowie ein weiteres Mitglied der Hisbollah getroffen.
Die vom Iran unterstützte Miliz hatte zuvor erneut Raketen und Drohnen auf den Norden Israels gefeuert. Der israelische Rettungsdienst meldete mehrere Verletzte.
Diese Nachricht wurde am 01.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.