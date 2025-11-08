Israel hat erneut Ziele im Libanon angegriffen. (AFP / RABIH DAHER)

Wie die staatliche libanesische Nachrichtenagentur NNA meldete, wurde ein Auto mit zwei Männern auf einer Landstraße im Südosten des Landes getroffen. Der Wagen ging demzufolge in Flammen auf, die Männer starben. Zuvor waren laut der Agentur bei einem Angriff in dem südlibanesischen Ort Bint Dschubail sieben Menschen verletzt worden. Die israelische Armee bestätigte, dass sie einen Luftangriff durchgeführt habe. Dabei seien zwei Angehörige einer mit der schiitischen Hisbollah verbündeten Miliz getötet worden.

