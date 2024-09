Naher Osten

Palästinenser inspizieren ein beschädigtes Auto nach einem israelischen Luftangriff in Tubas, Westjordanland. (Majdi Mohammed / AP / Majdi Mohammed)

Das Gesundheitsministerium in Ramallah teilte mit, in Tubas sei ein Auto von einer israelischen Rakete getroffen worden. Dabei seien fünf Palästinenser ums Leben gekommen. Israels Armee sprach von einem Anti-Terror-Einsatz. Bei einem der Getöteten soll es sich palästinensischen und israelischen Angaben zufolge um den Sohn des früheren Al-Aksa-Brigaden-Anführers, Subeidi, handeln. Dieser war vor drei Jahren aus einem israelischen Hochsicherheitsgefängnis entkommen, später aber gefasst worden. Sein nun getöteter Sohn soll laut israelischer Armee an Angriffen gegen israelische Soldaten beteiligt gewesen sein.

Die israelische Armee hat zudem nach eigenen Angaben im Flüchtlingsviertel Faraa einen Militanten getötet. Palästinensischen Berichten zufolge soll es sich um einen 16-Jährigen handeln.

Diese Nachricht wurde am 05.09.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.