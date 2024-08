Nahost-Konflikt

Israel führt seine Kampfhandlungen gegen die Hamas im Gazastreifen fort. (picture alliance / Anadolu / Issam Rimawi)

Nach palästinensischen Angaben wurden bei Angriffen auf Ziele im Zentrum und im Süden des Küstenstreifens mindestens 22 Menschen getötet. Von Seiten des israelischen Militärs hieß es lediglich, es seien Militärstrukturen zerstört worden. Wenige Stunden zuvor hatte US-Präsident Biden in einem Telefonat mit Israels Ministerpräsident Netanjahu erneut vor einer weiteren Eskalation gewarnt und abermals auf eine Waffenruhe gedrängt.

Tote auch im Westjordanland

Derweil wurde in der Stadt Tulkarem im Westjordanland ebenfalls ein Einsatz von Israels Armee gemeldet. In einem Viertel, in dem sich viele Flüchtlinge aufhielten, sei ein Haus von einer Rakete getroffen worden, erklärte das palästinensische Gesundheitsministerium in Ramallah. Die Behörde sprach von drei Toten. Medienberichten zufolge wurden zudem weitere Gebäude und Straßen zerstört. Das israelische Militär erklärte, man sei gegen bewaffnete Extremisten vorgegangen. Soldaten hätten nach Sprengsätzen gesucht.

Seit dem Beginn des Krieges im Gaza-Streifen nach dem Überfall der Terrororganisation Hamas auf Israel am 7. Oktober kommt es auch im Westjordanland verstärkt zu Gewalt.

