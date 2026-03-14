Die Regionalregierung im südostukrainischen Gebiet Dnipropetrowsk erklärte auf Telegram, dort seien ein Mensch getötet und sechs Personen verletzt worden. Der Gouverneur der Region Saporischschja meldete vier Verletzte bei einem russischen Drohnenangriff.
In der russischen Grenzregion Belgorod wurde laut dem dortigen Gouverneur bei einem ukrainischen Angriff auf ein Dorf ein Bewohner getötet. Die Angaben lassen sich kaum unabhängig überprüfen.
Diese Nachricht wurde am 14.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.