Iran-Krieg

Die Straße von Hormus liegt zwischen Iran und Oman und verbindet den Persischen Golf mit dem Golf von Oman. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Andre M. Chang)

Agenturberichten zufolge richteten sich die US-Attacken auf Ziele in der iranischen Provinz Lorestan. Iranische Medien berichteten von Angriffen auf den Flughafen von Iranschahr, auf eine Brücke in der Hafenstadt Bandar Chamir und einen Eisenbahnknotenpunkt in Bandar Abbas. Mindestens sieben Menschen seien getötet worden. Getroffen wurde auch der Hafen von Tschahbahar am Golf von Oman, wie ein Foto belegen soll, das US-Verteidigungsminister Hegseth veröffentlichte. In dem dortigen Seegebiet enterten amerikanische Soldaten ein Frachtschiff.

Die iranischen Revolutionsgarden attackierten nach eigenen Angaben eine US-Kommandozentrale im syrischen Al-Tanf. Auch Ziele in Kuwait und Bahrain wurden wieder beschossen.

Diese Nachricht wurde am 17.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.