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Wie der ukrainische Präsident Selenskyj mitteilte, tötete ein Angreifer in einem Wohnviertel mindestens fünf Menschen. Nach der Gewalttat verschanzte sich der Schütze laut ukrainischen Behörden mit mehreren Geiseln in einem Supermarkt. Beim Zugriff der Polizei habe er auf einen Beamten geschossen und sei daraufhin getötet worden. Vier Geiseln konnten demnach befreit werden.

Bei dem Schützen handelt es sich nach Angaben von Generalstaatsanwalt Krawtschenko um einen 58-Jährigen in Moskau geborenen Mann. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.

Diese Nachricht wurde am 19.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.