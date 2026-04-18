Wie der ukrainische Präsident Selenskyj mitteilte, tötete ein Angreifer in einem Wohnviertel mindestens sechs Menschen. Nach der Gewalttat verschanzte er sich laut ukrainischen Behörden mit mehreren Geiseln in einem Supermarkt. Eine Geisel sei getötet worden. Beim Zugriff der Polizei habe der Attentäter auf einen Beamten gefeuert und sei daraufhin erschossen worden. Vier Geiseln konnten befreit werden.
Bei dem Schützen handelt es sich nach Angaben von Generalstaatsanwalt Krawtschenko um einen 58-Jährigen in Moskau geborenen Mann.
Diese Nachricht wurde am 18.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.