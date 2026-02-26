Deutschlandfunk - die Nachrichten (Deutschlandfunk )

Das teilte das Innenministerium in Havanna mit. Die Insassen des Bootes hätten das Feuer eröffnet, woraufhin die Soldaten zurückgeschossen hätten. Sechs Verletzte seien festgenommen worden. Bei der Besatzung handele es sich Kubaner, die in den Vereinigten Staaten lebten. Die meisten hätten eine bekannte kriminelle und gewalttätige Vergangenheit. Zwei von ihnen würden von kubanischen Behörden wegen Terror-Vorwürfen gesucht. Eine weitere Person sei an Land festgenommen worden, die von den USA geschickt worden sei, um die Ankunft der bewaffneten Gruppe vorzubereiten.

US-Außenminister Rubio erklärte, dass er über die Vorgänge unterrichtet worden sei und dass man derzeit noch Informationen sammele.

Diese Nachricht wurde am 26.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.