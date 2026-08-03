22 Menschen wurden verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der Angreifer habe an einer belebten Kreuzung in der Nähe einer Polizeistation einen Sprengstoffgürtel gezündet. Unter den Toten seien acht Polizisten. An der Kreuzung hatten Hunderte Menschen gegen die zunehmende Gewalt in der Region demonstriert. Der Angriff ereignete sich in Kabal im Swat-Tal. Dort sind die pakistanischen Taliban aktiv.
Zunächst reklamierte keine Gruppierung den Anschlag für sich.
Diese Nachricht wurde am 03.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.