Rettungskräfte bringen Menschen in Sicherheit. (- / BPBD Wajo via AP / dpa / -)

Die Schlamm- und Wassermassen zerstörten in der Provinz Süd-Sulawesi zudem dutzende Häuser, wie die Behörden mitteilten.

Erdrutsche kommen in der Regenzeit in Indonesien häufig vor. Das Problem hat sich durch die Abholzung von Wäldern in manchen Gegenden noch verschärft. Im März kamen auf der Insel Sumatra mindestens 30 Menschen ums Leben, viele weitere werden noch vermisst.

