Russischer Angriffskrieg

Die Stadt liegt in der Nähe des von Russland kontrollierten Atomkraftwerks Saporischschja. Wie das ukrainische Militär mitteilte, wurde zuvor auch eine Anlage südöstlich von Moskau getroffen. Der Gouverneur der Region erklärte, durch ukrainische Drohnen sei ein Mensch getötet worden. Zudem soll es nach Angaben der Ukraine 14 Attacken auf russische Schiffe gegeben haben. Als Strategie gegen den russischen Angriffskrieg nimmt die Ukraine seit geraumer Zeit vermehrt Russlands Energie-Infrastruktur unter Beschuss.
Bei russischen Angriffen auf die Ukraine wurden nach Behördenangaben mindestens vier Menschen getötet.
Diese Nachricht wurde am 12.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.