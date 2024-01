Weite Teile der USA werden derzeit von Unwettern heimgesucht. (Jerry Mennenga / ZUMA Press Wire / d / Jerry Mennenga)

Mehrere Menschen wurden verletzt. Heftiger Wind hatte in mehr als 30 Bundesstaaten Blitzeis und starke Regenfälle mit sich gebracht. Aus dem Osten wurden Überschwemmungen gemeldet, im Norden kam es zu Schneestürmen. In mehreren Bundesstaaten wurde der Ausnahmezustand ausgerufen. Hunderte Flüge mussten gestrichen werden, in etlichen Gegenden fiel die Schule aus. Zeitweise waren bis zu 400.000 Haushalte ohne Strom, allein 120.000 davon im Bundesstaat New York. Extreme Kältewellen hatten bereits in den vergangenen Wintern weite Teile der Vereinigten Staaten lahmgelegt.

Diese Nachricht wurde am 10.01.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.