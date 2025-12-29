Fast 100 weitere wurden verletzt, als der Zug im Bundesstaat Oaxaca entgleiste, wie die Marine mitteilte. 36 der Verletzten wurden zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Die Unglücksursache ist bisher unklar.
Die sogenannte Linie Z verbindet die rund 300 Kilometer voneinander entfernten Häfen Salina Cruz am Pazifik und Coatzacoalcos am Golf von Mexiko. Sie wird von der mexikanischen Marine betrieben. Eine Vorgängerstrecke war Ende des 19. Jahrhunderts von dem deutschstämmigen Ingenieur Carl von Wagner errichtet worden.
Diese Nachricht wurde am 29.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.