Rettungsarbeiten nach dem Zusammenbruch eines Hauses in Neu Delhi (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Naveen Sharma)

Wie die Behörden mitteilten, war am Stadtrand von Neu Delhi ein Gebäude eingestürzt, in dem vor allem Wanderarbeiter lebten. Rettungskräfte suchten den ganzen Tag in den Trümmern nach Überlebenden des Unglücks. Berichten zufolge wurden elf Leichen geborgen. Elf weitere Menschen seien gerettet und ins Krankenhaus gebracht worden. Die Ursache des Unglücks war zunächst unklar. In Indien stürzen immer wieder Gebäude ein, weil Bauvorschriften nicht beachtet werden.

Diese Nachricht wurde am 20.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.