Es soll sich demnach um Sanitäter handeln, die der vom Iran unterstützten Hisbollah-Miliz nahestanden. Die israelische Armee hatte den Angaben zufolge Stützpunkte eines zur Miliz gehörenden Komitees beschossen.
Bereits gestern waren bei israelischen Drohnenangriffen mindestens neun Menschen im Süden des Libanon getötet worden, wie das Gesundheitsministerium in Beirut mitteilte.
Israel geht mit den Angriffen nach eigenen Angaben gegen die vom Iran unterstützte Hisbollah-Miliz vor. Seit dem 17. April gilt eigentlich eine Waffenruhe. Beide Seiten melden jedoch weiterhin Angriffe.
Diese Nachricht wurde am 10.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.