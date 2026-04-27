Zentralasien

Die Kämpfe ereigneten sich an der Grenze zwischen den Regionen Kunar in Afghanistan und Khyber Pakhtunkhwa in Pakistan. Auf afghanischer Seite gab es
Berichten zufolge drei Tote und 45 Verletzte. Die pakistanischen Grenztruppen sprachen von mindestens drei Verletzten.
Berichten zufolge drei Tote und 45 Verletzte. Die pakistanischen Grenztruppen sprachen von mindestens drei Verletzten.
Die Gefechte waren nach Einschätzung von Beobachtern die heftigsten zwischen den beiden Nachbarstaaten seit gut einem Monat. Der Krieg war Ende Februar ausgebrochen. Die pakistanische Regierung wirft den in Afghanistan herrrschenden Taliban vor, islamistischen Terroristen Unterschlupf zu gewähren, die in Pakistan Anschläge verüben. Die Taliban bestreiten dies.
Diese Nachricht wurde am 27.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.