Zentralasien
Tote nach neuen Gefechten zwischen Afghanistan und Pakistan

Bei neuen Gefechten zwischen Einheiten Afghanistans und Pakistans hat es wieder Tote und Verletzte gegeben.

    Zwei bewaffnete und vermummte Taliban-Kämpfer in Tarnuniformen stehen vor einem Geländefahrzeug - dahinter ein Gebäude.
    Afghanische Taliban-Kämpfer an der Grenze zu Pakistan (Archivbild) (AFP / AIMAL ZAHIR)
    Die Kämpfe ereigneten sich an der Grenze zwischen den Regionen Kunar in Afghanistan und Khyber Pakhtunkhwa in Pakistan. Auf afghanischer Seite gab es
    Berichten zufolge drei Tote und 45 Verletzte. Die pakistanischen Grenztruppen sprachen von mindestens drei Verletzten.
    Die Gefechte waren nach Einschätzung von Beobachtern die heftigsten zwischen den beiden Nachbarstaaten seit gut einem Monat. Der Krieg war Ende Februar ausgebrochen. Die pakistanische Regierung wirft den in Afghanistan herrrschenden Taliban vor, islamistischen Terroristen Unterschlupf zu gewähren, die in Pakistan Anschläge verüben. Die Taliban bestreiten dies.
    Diese Nachricht wurde am 27.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.