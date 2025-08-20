Vier Personen wurden verletzt, wie die Staatsanwaltschaft der ukrainischen Region Donezk auf Telegram mitteilte. Demnach wurde ein Wohngebiet von einer russischen Rakete getroffen. Die Industriestadt liegt nur wenige Kilometer von der Front entfernt.
In der Region nahm die russische Armee nach Angaben des Verteidigungsministerium in Moskau zudem ein Dorf ein. Ein weiteres wurde demnach in der Region Dnipropetrowsk erobert. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.
Diese Nachricht wurde am 20.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.