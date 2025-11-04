Abtransport eines Toten in der Region Dnipropetrowsk nach einem russischen Angriff (Archivbild; zur aktuellen Meldung liegt noch kein Bildmaterial vor). (picture alliance / Photoshot)

In der Region Dnipropetrowsk im Südosten des Landes wurden nach Angaben der örtlichen Behörden in der Nähe der Grenze mindestens zwei Menschen getötet und vier verletzt. Bei einer weiteren Attacke in dem Gebiet gab es neun Verletzte.

In Russland setzte Präsident Putin unterdessen ein Gesetz in Kraft, das die Einberufung von Reservisten zum Schutz der nationalen Energieinfrastruktur genehmigt. Die Einberufung kann auf Antrag der Regierung erfolgen, und die Reservisten sollen finanziell entschädigt werden. In den vergangenen Monaten hatte die Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen den Aggressor Russland verstärkt dessen Öllager und Raffinerien aus der Luft angegriffen.

