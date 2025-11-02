Auch in der Region Odessa gab es nach ukrainischen Angaben wieder russische Angriffe (Archivbild aus der Region vom 13.10.2025). (IMAGO / Ukrinform / Nina Liashonok)

Nach Angaben der ukrainischen Behörden wurden bei den russischen Angriffen in Dnipropetrowsk und Odessa sechs Menschen getötet. In Saporischschja gab es Berichten zufolge mehrere Verletzte. Fast 60.000 Menschen seien dort von der Stromversorgung abgeschnitten, hieß es. Auch in der gesamten Region Donezk fiel nach jüngsten Angaben der Strom aus.

Ukraine greift Terminal in Tuapse an

Laut den Behörden in der russischen Region Krasnodar beschädigten ukrainische Drohnen im Schwarzmeerhafen Tuapse ein Ölterminal. Zudem setzten Trümmerteile abgeschossener Drohnen einen Öltanker in Brand. Inzwischen bestätigte auch der ukrainische Geheimdienst einen Drohnenangriff auf das Terminal.

AFP-Erhebung: Russland verstärkt Raketenangriffe

Laut einer Auflistung der Nachrichtenagentur AFP hat Russland seine Raketenangriffe auf die Ukraine verstärkt. Im Oktober seien mehr als 270 Raketen abgefeuert worden und damit mehr als in jedem anderen Monat seit Anfang 2023, hieß es unter Berufung auf Daten der ukrainischen Luftwaffe. Zudem setzte Russland im Oktober fast 5.300 Drohnen mit hoher Reichweite ein.

Russland: kein baldiges Treffen zwischen Putin und Trump

Die russische Regierung dämpfte erneut Erwartungen auf ein baldiges Treffen zwischen Staatschef Putin und US-Präsident Trump zur Lösung des Ukraine-Konflikts. Man halte ein Treffen derzeit nicht für nötig. Vielmehr sei sehr sorgfältige Arbeit an den Details erforderlich, sagte Kreml-Sprecher Peskow, ohne Einzelheiten zu nennen.

Diese Nachricht wurde am 02.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.