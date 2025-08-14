Die Gesundheitsbehörden meldeten mindestens zwei Todesopfer, die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte vier. Die Ursache der Explosion sei noch unbekannt, hieß es vom syrischen Zivilschutz. Augenzeugen sprachen von mehreren weiteren Detonationen.
Der Beobachtungsstelle zufolge soll es in einem Waffenlager ausländischer Kämpfer zu den Explosionen gekommen sein. Zudem sollen Drohnen in der Luft gesichtet worden sein.
Die in Großbritannien ansässige Beobachtungsstelle bezieht ihre Informationen aus einem Netzwerk aus Informanten vor Ort.
