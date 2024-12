Minderheiten

In der syrischen Stadt Homs versammelten sich nach dem Sturz des Assad-Regimes immer wieder Menschen auf der Straße. Jetzt wurde für die Nacht eine Ausgangssperre verhängt (AFP / AAREF WATAD)

Wie die Übergangsregierung mitteilte, wurden mehrere Personen verletzt. Wie es zu der Konfrontation kam, ist unklar. Hintergrund könnte ein Video sein, das den Angriff auf eine religiöse Stätte der Alawiten zeigen soll. Laut Übergangsregierung ist das Filmmaterial alt. Es sei vorsätzlich wieder in Umlauf gebracht worden, um Unruhe zu stiften. Infolge des Videos gab es landesweit Proteste. An mehreren Orten an der Mittelmeerküste und im Zentrum Syriens sollen Tausende auf die Straße gegangen sein. Für die Stadt Homs und weitere Orte wurde eine Ausgangssperre für die Nacht verhängt.

