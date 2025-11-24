Ukrainekrieg
Tote und und Verletzte nach russischen Angriffen

Bei neuen russischen Drohnenangriffen auf die ostukrainische Stadt Charkiw sind mindestens drei Menschen getötet worden.

    Das DLF-Nachrichtenlogo: Eine Kugel in zwei unterschiedlichen Blautönen, die einen Schattenstreifen auf einen blauen Hintergrund wirft. Darunter steht in weißer Schrift "Die Nachrichten".
    Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)
    Nach Angaben der Behörden wurden 15 weitere Personen verletzt. Der örtliche Gouverneur beschrieb den nächtlichen Angriff als massiv. Charkiw liegt nahe der russischen Grenze und war vor Beginn des Angriffskrieges die zweitgrößte Stadt des Landes. Auch aus der südlich gelegenen Region Dnipropetrowsk wurden russische Angriffe auf die Stadt Marhanets gemeldet. Dabei seien zwei Menschen getötet worden.
    Russland überzieht die Ukraine seit mehr als dreieinhalb Jahren mit Luftangriffen.
    Diese Nachricht wurde am 24.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.