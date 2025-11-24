Ukrainekrieg

Nach Angaben der Behörden wurden 15 weitere Personen verletzt. Der örtliche Gouverneur beschrieb den nächtlichen Angriff als massiv. Charkiw liegt nahe der russischen Grenze und war vor Beginn des Angriffskrieges die zweitgrößte Stadt des Landes. Auch aus der südlich gelegenen Region Dnipropetrowsk wurden russische Angriffe auf die Stadt Marhanets gemeldet. Dabei seien zwei Menschen getötet worden.
Russland überzieht die Ukraine seit mehr als dreieinhalb Jahren mit Luftangriffen.
Diese Nachricht wurde am 24.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.