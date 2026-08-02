Nach Angaben der Militärverwaltung starben in Saporischschja zwei Menschen. Elf weitere Personen seien bei der Explosion von Gleitbomben verletzt worden. In der Stadt Cherson wurde bei einem Drohnenangriff auf ein Auto ein Mensch getötet.
In Russland gab es nach Angaben der Behörden bei ukrainischen Angriffen mindestens acht Tote. Der ukrainische Präsident Selenskyj bestätigte Berichte über Drohnenangriffe und nannte dabei als Ziele eine Ölraffinerie in Saratow und einen Militärflugplatz.
Diese Nachricht wurde am 02.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.