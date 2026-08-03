Krieg
Tote und Verletzte bei Angriffen in der Ukraine und in Russland

Bei russischen Angriffen in der Ukraine sind mindestens drei Menschen getötet und mehrere Personen verletzt worden.

    Der ukrainische Präsident Selenskyj von der Seite
    Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bestätigte Angriffe auf Ziele in Russland. (picture alliance / Kyodo)
    Nach Angaben der Militärverwaltung starben in Saporischschja zwei Menschen. Elf weitere Personen seien bei der Explosion von Gleitbomben verletzt worden. In der Stadt Cherson wurde bei einem Drohnenangriff auf ein Auto ein Mensch getötet.
    In Russland gab es nach Angaben der Behörden bei ukrainischen Angriffen mindestens acht Tote. Der ukrainische Präsident Selenskyj bestätigte Berichte über Drohnenangriffe und nannte dabei als Ziele eine Ölraffinerie in Saratow und einen Militärflugplatz.
    Diese Nachricht wurde am 03.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.