Ein Selbstmord-Attentäter habe in der Nacht ein mit Sprengstoff beladenes Fahrzeug in einen Polizei-Kontrollpunkt im Bezirk Bannu gesteuert, sagte ein Behördensprecher. Danach hätten mehrere Bewaffnete den Kontrollposten noch beschossen. Bei den zwölf Todesopfern handelte es sich den Angaben zufolge um Polizeibeamte. Der Bezirk Bannu und die dortige pakistanische Grenzprovinz werden immer wieder durch Angriffe von Aufständischen erschüttert.
Diese Nachricht wurde am 10.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.