Region Sagaing

Großfeuer im Hafen von Homalin in Myanmar: Das Feuer habe sich rasant ausgebreitet, berichteten Anwohner der Deutschen Presse-Agentur. (Sai Aung/HNA/dpa)

Lokale Medien berichteten unter Berufung auf die Behörden zudem von mindestens elf teilweise Schwerverletzten. Den Angaben zufolge kam es in dem Hafen im Norden des Landes zu einer Explosion, als Treibstoff von einem Tanker umgeladen werden sollte. Das Feuer auf dem Frachter soll auch auf andere Schiffe und Boote übergegriffen haben.

Bereits im März hatte sich in dem Hafen in der Stadt Homalin ein ähnlicher Unfall ereignet. Bei einem Brand von zwei Tankbooten waren mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen.

Diese Nachricht wurde am 21.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.