Die Explosion der Feuerwerkskörper hat eines der betroffenen Gebäude in Thailand stark beschädigt. (Kriya Tehtani / AP / Kriya Tehtani)

Nach offiziellen Angaben wurden mindestens 115 weitere verletzt. Der thailändische Rundfunk berichtet von 500 beschädigten oder eingestürzten Gebäuden in der Nähe. Daher werden noch zahlreiche Menschen unter den Trümmern vermutet. Ein ausgebrochenes Feuer sei inzwischen unter Kontrolle.

Ursache für die Explosion sollen Schweißarbeiten am Gebäude gewesen sein.

In Thailand gibt es nur niedrige Sicherheitsstandards in der Baubranche. Daher kommt es häufig zu Unfällen.

Acht Tote bei Fabrikexplosion in Indien

Auch in Indien ist eine Fabrik für Feuerwerkskörper explodiert. Hier kamen acht Menschen ums Leben. Nach Angaben örtlicher Medien wurden auch Häuser und Geschäfte beschädigt. In Indien besteht eine große Nachfrage nach Feuerwerkskörpern, die bei religiösen Feierlichkeiten und Hochzeiten eingesetzt werden. Auch in Indien kommt es fast jedes Jahr zu tödlichen Unfällen.

Diese Nachricht wurde am 29.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.