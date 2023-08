Bei den Kämpfen in Libyens Hauptstadt Tripolis sind bereits mehrere Menschen gestorben. (AFP/MAHMUD TURKIA)

Nach Angaben von Medizinern wurden rund hundert Personen verletzt.

Die Gefechte zwischen zwei verfeindeten Milizen in Tripolis waren Montag Abend ausgebrochen. Auslöser war die Festnahme eines Kommandeurs der sogenannten 444. Brigade durch Mitglieder einer anderen Miliz, der Special Deterrence Force.

In Libyen war nach dem Sturz von Langzeitmachthaber al-Gaddafi im Jahr 2011 ein Bürgerkrieg ausgebrochen. In dem ölreichen Staat ringen bis heute mehrere Milizen um Macht und Einfluss. Derzeit kämpfen zwei verfeindete Regierungen in dem Land um die Macht.

Diese Nachricht wurde am 16.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.