Ein beschädigtes Wohnhaus in der ostukrainischen Stadt Charkiw (Archivbild) (AFP / SERGEY BOBOK)

In der Großstadt Charkiw im Osten starben zehn Menschen, als eine ballistische Rakete in einem mehrstöckigen Wohnhaus einschlug. Nach Angaben der örtlichen Behörden gab es zahlreiche Verletzte. Ein weiterer Toter wurde aus der Region Dnipropetrowsk gemeldet. In der Region Sumy kam ein Mann bei einem Drohnenangriff auf sein Auto ums Leben. Auch in der Hauptstadt Kiew sowie in Odessa am Schwarzen Meer gab es Luftalarm.

Der ukrainische Präsident Selenskyj forderte weitere Hilfen von den Verbündeten. Zuvor hatte er vor einer russischen Frühlingsoffensive gewarnt.

Diese Nachricht wurde am 07.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.