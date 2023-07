In der ukrainischen Stadt Krywyj Rih ist ein mehrstöckiges Haus bei einem russischen Raketenangriff zerstört worden. (Archivbild) (Andriy Dubchak / AP / dpa / Andriy Dubchak)

Mindestens zwei Todesopfer wurden aus der südukrainischen Stadt Krywyj Rih gemeldet. Dort schlugen laut Behördenangaben zwei Raketen in ein neunstöckiges Wohnhaus und ein Universitätsgebäude ein. 20 Personen wurden verletzt.

Die Behörden in der von Russland besetzten Region Donezk im Osten des Landes meldeten ihrerseits zwei Tote und sechs Verletzte bei einem ukrainischen Raketenangriff. Aus zwei russischen Regionen wurden zudem weitere Drohnenangriffe gemeldet. In den Städten Trubtschewsk nahe der Grenze zu Belarus und Rostow am Asowschen Meer wurden Gebäude beschädigt; Menschen kamen demnach nicht zu Schaden. Die örtlichen Gouverneure machten auch hier die ukrainische Armee verantwortlich.

Diese meldete weitere Geländegewinne bei ihrer Gegenoffensive. Laut den Angaben der stellvertretenden Verteidigungsministerin Maljar wurden an den Fronten im Süden des Landes und in der Donezk-Region in den vergangenen Tagen mehrere Quadratkilometer eingenommen.

