Israelischer Luftangriff auf Syriens Hauptstadt Damaskus (Xinhua/dpa)

Betroffen war nach Angaben der Nachrichtenagentur Sana ein Randbezirk der Hauptstadt Damaskus. Auch die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in Großbritannien erklärte, es seien mehrere Ziele in dem Stadtteil getroffen worden. Zwei Mitglieder der libanesischen Hisbollah sollen getötet und fünf weitere schwer verletzt worden sein. Das Gebiet gilt als Hochburg proiranischer Milizen.

Israel kommentiert diese Angriffe in der Regel nicht. Die Armee geht nach eigenen Angaben seit Monaten mit Luftangriffen in Syrien gegen den Transfer von Waffen vor. Diese gelangen vom Iran über Syrien zur Hisbollah im Libanon.

