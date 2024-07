Deutschlandfunk - die Nachrichten (Deutschlandfunk )

Fünf Menschen seien getötet und mindestens elf verletzt worden, teilten der Militärgouverneur des Gebiets Donezk und die Staatsanwaltschaft in Sozialen Medien mit. Angriffsziel sei das Gelände eines Unternehmens gewesen.

In der nordukrainischen Stadt Sumy wurden nach Angaben örtlicher Behörden die Strom- und die Wasserversorgung durch russische Drohnenangriffe unterbrochen. Der öffentlich-rechtliche Rundfunksender Suspilne meldete etliche Explosionen in der Stadt.

Präsident Selenskyj bedankte sich beim neuen britischen Premierminister Starmer für die zugesagte Unterstützung seines Landes bei der Verteidigung gegen die russischen Angreifer. Selenskyj erklärte auf Telegram, er und Starmer hätten sich mit Blick auf den NATO-Gipfel in der kommenden Woche abgestimmt. Laut einem hochrangigen US-Beamten will die NATO bei dem Treffen in Washington eine - wie es hieß - "Brücke zur Mitgliedschaft" der Ukraine vorstellen.

