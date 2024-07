Deutschlandfunk - die Nachrichten (Deutschlandfunk )

Fünf Menschen seien getötet und mindestens elf verletzt worden, teilte der Militärgouverneur des Gebiets Donezk in Sozialen Medien mit. Angriffsziel sei das Gelände eines Unternehmens gewesen. Luftangriffe gab es auch auf die nordukrainische Stadt Sumy. Dort wurden nach Angaben örtlicher Behörden die Strom- und die Wasserversorgung durch russische Drohnenangriffe unterbrochen. Der öffentlich-rechtliche Rundfunksender Suspilne meldete etliche Explosionen in der Stadt.

Auch Russland spricht von ukrainischen Drohnenangriffen auf die südrussische Region Krasnodar. So seien Treibstofflager in den Gebieten Pawloskaja und Leningradskaja in Brand geraten. Zudem sei ein Funkturm in der Stadt Jejsk beschädigt worden, hieß es.

Diese Nachricht wurde am 06.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.