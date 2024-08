Schäden an einem Haus nach einem Raketenangriff in der Region Belgorod (IMAGO / ITAR-TASS / IMAGO / Yevgeny Martynov)

Kostjantyniwka liegt im Oblast Donezk rund 13 Kilometer von der Front entfernt. Zuvor hatte die Ukraine Drohnenangriffe auf mehrere Regionen Russlands gestartet. Auf einem Militärflugplatz bei der Stadt Lipezk rund 300 Kilometer nördlich von der ukrainisch-russischen Grenze kam es zu Explosionen in einem Munitionslager. Mehrere Dörfer wurden evakuiert. Das ukrainische Miliär erklärte, bei dem Beschuss seien auf dem Gelände gelagerte Lenkbomben beschädigt worden.

Kämpfe seit Dienstag

Luftalarm wurde auch in den benachbarten Gebieten Kursk, Brjansk, Belgorod und Woronesch sowie auf der Krim ausgelöst. Im Gebiet Kursk an der Grenze zur Ukraine finden seit Dienstag Kämpfe zwischen ukrainischen und russischen Truppen statt. Ukrainische Truppen sollen mehrere russische Ortschaften kontrollieren.

Russland griff seinerseits nach ukrainischen Angaben in der Nacht wieder Ziele in der Ukraine an. Die Luftabwehr habe alle 27 Drohnen über sieben Regionen abgeschossen, darunter Kiew, Cherson und Donezk. Nach Angaben der ukrainischen Polizei sollen rund 20.000 Menschen ihre Dörfer in der Region Sumy verlassen.

Mehr zum Thema

Diese Nachricht wurde am 09.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.