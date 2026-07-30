Angriffskrieg

In der Nacht waren dort mehrere Explosionen zu hören. Im westukrainischen Lwiw wurden laut dem Bürgermeister Wohngebäude getroffen und beschädigt. Im benachbarten Polen ließen die Streitkräfte Kampfjets aufsteigen. Warschau sprach von einer Vorsichtsmaßnahme, um den eigenen Luftraum zu sichern. Auf russischer Seite wurde ein ukrainischer Drohnenangriff auf das Lagerhaus eines Online-Händlers in der Stadt Penza gemeldet, das daraufhin in Brand geraten sei.
Diese Nachricht wurde am 30.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.