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Bei Attacken auf die Hafenstadt Odessa starben laut Katastrophenschutz zwei Menschen, mindestens 15 Menschen wurden verletzt. In den Regionen Cherson und Charkiw wurden nach Angaben der örtlichen Behörden drei weitere Menschen durch Drohnenangriffe getötet.

Der russische Inlandsgeheimdienst FSB warf der Ukraine vor, einen Terroranschlag auf die Führung der Telekommunikationsbehörde Roskomnadsor geplant zu haben. Diesen Anschlag habe man verhindert und einen Verdächtigen aus Moskau getötet, hieß es. Der ukrainische Geheimdienst soll ihn und weitere Männer angeworben haben. Die Angaben lassen sich unabhängig nicht überprüfen.

Diese Nachricht wurde am 24.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.