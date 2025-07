Tote und Verletzte nach russischem Bombenangriff auf die ukrainische Region Saporischschja (Ukraine's State Criminal Executive Service/AP/dpa)

Diese Zahl nannte der ukrainische Präsident Selenskyj. Außerdem seien 85 weitere verletzt worden, schrieb Selenskyj auf der Plattform X.

Allein 17 Menschen kamen Meldungen zufolge bei einem Drohnenangriff auf ein Gefängnis in Saporischschja ums Leben. Viele Getötete und Verletzte wurden auch aus Dnipropetrowsk gemeldet.

Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums in Moskau wurde in der Region Rostow am Don eine Person durch einen ukrainischen Angriff getötet. Zudem seien mehrere Bezirke mit Drohnen angegriffen worden.

Die Angaben aus dem Kriegsgebiet lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

