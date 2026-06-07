Eine weitere Person sei bei dem Angriff in der Stadt Balabyne in der Region Saporischschja verletzt worden, hieß es. Auf der von Russland besetzten Halbinsel Krim haben ukrainische Drohnen nach Angaben Kiews ein Treibstofflager beschädigt. Demnach wurde es als Umschlagplatz für die Versorgung der russischen Truppen genutzt. Zudem wurde ein Ölterminal im Hafen von Feodossija angegriffen.
Auf der Krim war bereits vor kurzem wegen der wiederholten ukrainischen Angriffe gegen die Nachschublinien der russischen Armee eine Rationierung von Treibstoff verfügt worden.
Diese Nachricht wurde am 07.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.