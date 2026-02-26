Vor der kubanischen Nordküste

Deutschlandfunk - die Nachrichten (Deutschlandfunk )

Das teilte das Innenministerium in Havanna mit. Die Insassen des Bootes hätten das Feuer eröffnet, woraufhin die Soldaten zurückgeschossen hätten. Sechs Verdächtige und ein kubanischer Soldat seien bei dem Vorfall nordöstlich von Cayo Falcones vor der Nordküste verletzt worden. Details zur Identität der Bootsinsassen und zu einem Motiv wurden nicht genannt.

US-Außenminister Rubio erklärte, dass er über die Vorgänge unterrichtet worden sei und dass man derzeit noch Informationen sammele.

Zwischenfälle mit Schnellbooten aus den Vereinigten Staaten in kubanischen Gewässern sind nicht ungewöhnlich, Schusswechsel mit Todesopfern jedoch schon. Oft wird mit Booten aus den USA versucht, Waren nach Kuba und Menschen wieder heraus zu schmuggeln.

Diese Nachricht wurde am 26.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.