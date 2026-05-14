Der ukrainische Präsident Selenskyj teilte mit, mindestens fünf Menschen seien getötet und mehr als 40 verletzt worden. Seit Mitternacht habe Russland über 1.500 Drohnen auf ukrainische Städte und Gemeinden abgefeuert worden. Selenskyj zufolge wurde auch ein Fahrzeug der UNO getroffen.
Von Seiten der ukrainischen Luftwaffe hieß es, ein Großteil der Drohnen und Raketen sei abgefangen worden. Hauptziel der Angriffe sei erneut die Hauptstadt Kiew gewesen.
Diese Nachricht wurde am 14.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.