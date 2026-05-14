Ukraine-Krieg
Tote und Verletzte bei schweren russische Luftangriffen

Bei massiven russischen Luftangriffen hat es in der Ukraine zahlreiche Opfer gegeben gegeben.

    Rettungskräfte beseitigen die Trümmer eines Hauses in Kiew, das nach einem russischen Angriff auf ein Wohnviertel schwer beschädigt wurde.
    Rettungskräfte beseitigen die Trümmer eines Hauses in Kiew, das nach einem russischen Angriff auf ein Wohnviertel schwer beschädigt wurde. (Evgeniy Maloletka / AP / dpa )
    Der ukrainische Präsident Selenskyj teilte mit, mindestens fünf Menschen seien getötet und mehr als 40 verletzt worden. Seit Mitternacht habe Russland über 1.500 Drohnen auf ukrainische Städte und Gemeinden abgefeuert worden. Selenskyj zufolge wurde auch ein Fahrzeug der UNO getroffen.
    Von Seiten der ukrainischen Luftwaffe hieß es, ein Großteil der Drohnen und Raketen sei abgefangen worden. Hauptziel der Angriffe sei erneut die Hauptstadt Kiew gewesen.
    Diese Nachricht wurde am 14.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.