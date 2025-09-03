Bei dem Seilbahn-Unglück in Lissabon hat es Tote und Verletzte gegeben. (AFP / PATRICIA DE MELO MOREIRA)

Unter den Opfern sollen auch Ausländer sein. Welche Nationalität sie haben, wurde nicht mitgeteilt. Medienberichten zufolge überschlug sich die Standseilbahn. Einer portugiesischen Nachrichtenseite zufolge soll zuvor das Halteseil der Bahn gerissen sein; offizielle Angaben zur Unglücksursache gibt es bislang nicht.

Lissabons Bürgermeister Moedas sagte, es sei eine für die Stadt "noch nie dagewesene Tragödie". Portugals Präsident de Sousa äußerte sich bestürzt; die Regierung rief für Donnerstag einen nationalen Trauertag aus. EU-Kommissionschefin von der Leyen sprach auf der Plattform X den Angehörigen ihr Mitgefühl aus.

Die historische Straßenbahn "Elevador da Gloria" ist ein berühmtes Wahrzeichen der Stadt. Sie wurde bereits im 19. Jahrhundert in Betrieb genommen und ist auch bei Touristen sehr beliebt.

